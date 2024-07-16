Литва присоединяется к инициативе Ukraine Compact

Страны, присоединившиеся к этой инициативе, обязуются внести свой вклад в реализацию оборонных реформ Украины, помогая Министерству обороны Украины развивать потенциал сдерживания и обороны. Инициатива Ukraine Compact не является альтернативой членству в НАТО или ЕС, но предоставляет Украине гарантии безопасности до тех пор, пока государство не станет членом этих организаций.