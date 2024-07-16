Литва присоединяется к инициативе Ukraine Compact

Страны, присоединившиеся к этой инициативе, обязуются внести свой вклад в реализацию оборонных реформ Украины, помогая Министерству обороны Украины развивать потенциал сдерживания и обороны. Инициатива Ukraine Compact не является альтернативой членству в НАТО или ЕС, но предоставляет Украине гарантии безопасности до тех пор, пока государство не станет членом этих организаций.
Как указывает Минобороны, Литва оказывает и будет продолжать оказывать поддержку Украине как в двустороннем, так и в многостороннем формате, например, через Украинскую контактную группу (англ. UDCG), Коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой и Исландией, Миссию НАТО по поддержке безопасности и обучению (англ. NSATU) и EUMAM.
С начала войны военная помощь, оказанная Литвой Украине, составила 642 млн евро. Из них в этом году – на сумму примерно 116 млн евро.