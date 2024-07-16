2024.07.16 10:00

Литва присоединяется к инициативе Ukraine Compact

 
ELTA
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Литва присоединяется к инициативе Ukraine Compact
Литва присоединяется к инициативе Ukraine Compact
ФОТО: Susan Walsh | AP / Scanpix

Литва присоединяется к инициативе Ukraine Compact, в которую входят страны, подписавшие двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Литва ранее обязалась поддерживать Украину и ее армию в течение 10 лет, предоставляя военную поддержку, организуя обучение, поддерживая оборонную промышленность Украины, указывается в сообщении Министерства обороны.

Страны, присоединившиеся к этой инициативе, обязуются внести свой вклад в реализацию оборонных реформ Украины, помогая Министерству обороны Украины развивать потенциал сдерживания и обороны. Инициатива Ukraine Compact не является альтернативой членству в НАТО или ЕС, но предоставляет Украине гарантии безопасности до тех пор, пока государство не станет членом этих организаций.

Как указывает Минобороны, Литва оказывает и будет продолжать оказывать поддержку Украине как в двустороннем, так и в многостороннем формате, например, через Украинскую контактную группу (англ. UDCG), Коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой и Исландией, Миссию НАТО по поддержке безопасности и обучению (англ. NSATU) и EUMAM.

С начала войны военная помощь, оказанная Литвой Украине, составила 642 млн евро. Из них в этом году – на сумму примерно 116 млн евро.

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