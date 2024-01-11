Литва присоединилась к штабу морских ударных сил и сил поддержки НАТО

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В среду Военно-морские силы Литовской армии присоединились к штабу морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO).

Как указывает армия, во время церемонии присоединения командующий Военно-морскими силами капитан Гедрюс Пременецкас также принял участие в двусторонней встрече с командующим STRIKFORNATO и VI флотом ВМС США вице-адмиралом Томасом Иши, в ходе которой они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря и дальнейшее сотрудничество.

Морские ударные силы и силы поддержки НАТО были созданы в 2012 году после подписания меморандума о взаимопонимании между 13 странами НАТО: Данией, Францией, Германией, Грецией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Испанией, Турцией, Великобританией и США.

Штаб STRIKFORNATO обеспечивает планирование и проведение совместных морских операций, интеграцию морских десантных возможностей авианосных боевых групп США и других стран НАТО. Помимо оперативной деятельности штаб STRIKFORNATO организует учения US BALTOPS, в которых ВМС Литвы участвуют с 1993 года.

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