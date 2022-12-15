Это подтвердил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Насколько мне известно, да, присоединилась. (...) Цель состояла в том, чтобы выразить обеспокоенность и оценку постоянных предложений вести переговоры с Москвой, предоставить какие-то гарантии безопасности", - заявил глава литовской дипломатии журналистам в Сейме.
"Мы убеждены, что в первую очередь Украина нуждается в гарантиях безопасности", - добавил он.
Как сообщает агентство Reuters, страны Балтии и ряд других европейских стран, разочарованные комментариями президента Франции Эммануэля Макрона, выразили публичное неодобрение и официально объяснили свою позицию Парижу в понедельник.
Не заинтересована в мире
Демарш был инициирован председательствующей в Совете Европейского Союза Чехией. Она вручила МИД Франции документ дипломатов Чехии, Латвии, Эстонии и Польши, к которому также присоединились Литва и Словакия.
В тексте, который видели журналисты BNS, отмечается, что гарантии безопасности требуются Украине, на которую напали, а не агрессору. Страны, подписавшие письмо, утверждают, что исключают идею гарантий безопасности России, поскольку "она не заинтересована в мире".
Кроме того, в демарше отмечается, что Россию пугает не Альянс, а западные ценности, такие, как свобода, демократия, уважение к правам человека. По мнению семи стран, Европа не может отказаться от упомянутых требований.
В инициированном Чехией письме отмечается, что Россия не соблюдает международных обязательств, а любые уступки ей "побудят режим вести себя лишь более агрессивно".
Помня об опыте Первой и Второй мировых войн, сем стран, подписавшие документ, призвали не повторять ошибок первой половины XX века.
Гарантии безопасности России
В интервью французскому каналу TF1 в прошлую субботу президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что надеется на достижение соглашения с Россией после окончания боевых действий в Украине, и заявил, что Москве потребуются "гарантии собственной безопасности".
Это вызвало в Киеве новую волну беспокойства по поводу того, что французский лидер снова пытается уравновесить свою поддержку военных усилий Украины с дипломатическими связями с президентом России Владимиром Путиным.
Однако позже Елисейские поля уточнили, что слова лидера страны были "вырваны из контекста", а Макрон подтвердил свое давнее мнение о том, что для прекращения конфликта необходимо урегулирование путем переговоров.
При этом в интервью TF1 Макрон также подчеркнул, что Франция не будет оказывать давления на Украину с тем, чтобы остановить ее борьбу за возвращение территорий, оккупированных Россией.
Перспектива членства в НАТО
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Ландсбергис отметил, что по существу они связаны с членством Украины в НАТО.
"Литва твердо выступает за предоставление гарантий в дальнейшей перспективы со стороны НАТО. Иными словам, чтобы у нее было право стать членом НАТО, получить такие же гарантии безопасности, которые есть у Литвы", – скзаал министр.
По его словам Европейская архитектура безопасности должна начинаться с Украины "путем вовлечения ее, защиты ее и дальнейшей защиты вместе с ней", а не с агрессора - России.
"У меня нет никакой другой идеи", – сказал Ландсбергис.
Он вторил Киеву, что переговоры с Россией можно будет вести, когда она капитулирует, возместит ущерб, а виновные будут привлечены к ответственности.
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