В Вильнюсе, в Музее КГБ можно увидеть бумажного Путина, сидящего в карцере музея.

"Название идеи и акция называется "Путин в тюрьме", где ему и место", – сказал инициатор идеи Алкас Палтарокас.

Таких путиных в оранжевой униформе, созданных искусственным интеллектом, было сделано несколько.

"В Литве у нас много музеев, связанных со ссылками, с геноцидом, они есть и в провинции, не только в Вильнюсе. Это бывшие офисы КГБ, карцеры, в которых осуществляли геноцид литовцев", – сказал Палтарокас.

Несколько месяцев назад Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей.

Сейчас Литовская Генпрокуратура сообщила, что по просьбе главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса начинает такое же расследование и в отношении президента Беларуси Лукашенко.

Расследование начато по двум статьям: ссылки и переселение гражданских лиц и разделение детей и родителей

"Есть информация, что речь идет больше чем о 2000 детей", – сказала генпрокурор Нида Грунскене.

Прокуроры также расследуют деятельность трех российских пропагандистов: Ольги Скабеевой, Антона Красовского и Владимира Соловьева. С просьбой о расследовании в отношении этих лиц в прокуратуру обратился председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"Вполне возможно, что в скором времени, поскольку уже есть ордер в отношении Путина, у нас будет такой же ордер, касающийся Лукашенко, поскольку тут их сотрудничество очевидно", – сказала вице-министр юстиции Габия Григайте-Даугирде.

Она сказала, что обсуждался и вопрос возможной мести Лукашенко, который в позапрошлом году уже проявил себя, организовав нелегальную миграцию в Литву.

Литва надеется, что за это ей удастся когда-нибудь присудить от режима компенсацию в размере 120 млн. евро.

"Не надейтесь на такую компенсацию ни в этом, ни в следующем году. Я не рискну прогнозировать, но есть дела, которые длятся десятки лет, не хочется, конечно, говорить так пессимистически. В этом случае, возможно, дело будет длиться не так долго", – сказал эксперт по международному праву Дайнюс Жалимас.

Григайте-Даугирде сказала, что власти Литвы ответных действий со стороны Минска не боятся.

Жалимас считает, что в первую очередь месть обрушится на литовскую правоохрану.

"Ее представителей формально подвергнут гонениям в Беларуси (...)", – сказал он.

"Мы все знаем, что лучше всего туда не ездить в такое время", – продолжил Жалимас.

Представители правоохраны не боятся санкций.

"Мы оцениваем все обстоятельства. Если бы боялись, не связывались бы", – заметила Грунскене.

Как будут реагировать русскоязычные в Литве, например, те, которые несли гвоздики к подбитому танку, не задумываются и активисты, посадившие Путина в тюрьму.

"Пусть как хотят, так и реагируют", – сказал Палтарокас.