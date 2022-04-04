Литва предписала послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняло решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву", - сказал глава литовского дипломатического ведомства.
Ландсбергис также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.
"Жестокость оккупационных сил России преступила любые нормы цивилизованного мира. То, что мир увидел в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения других городов мы можем увидеть и другие примеры страшных военных преступлений", - утверждает министр.
Он также информировал, что посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев.
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