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В ближайшее время Литва предоставит Украине, ведущей войну против России, дополнительную военную поддержку: бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва, сообщило Министерство обороны в среду.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© AP / Scanpix

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, за счет подаренного или обещанного количества М113 эта бронемашина становится важной частью Вооруженных сил Украины, и весомый вклад в это вносит Литва.

Об этом он заявил, участвуя в дистанционном заседании Группы НАТО по координированию поддержки Украины.

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Министр также обратил внимание на роль стран, поддерживающих Украину, в организации обучения украинских военных. В сообщении говорится, что Вильнюс предлагает организовать военные учения широкого спектра для Вооруженных сил Украины.

"Украина определила основные потребности в курсах, и литовская армия готова на них откликнуться. В настоящее время подан запрос на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов", - сказал Анушаускас.

На сегодняшний день военная поддержка Литвы Украине включает в себя системы ПВО Stinger, противотанковые вооружения, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники.

Также Литва передала Украине беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 с боеприпасами, который был куплен на собранные гражданами деньги.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине составляет около 123 млн евро.

Литовская армия также рассматривает возможность отправки до 10 инструкторов в Великобританию, которая намерена провести трехнедельную базовую военную подготовку для 10 000 украинских военных в течение следующих трех месяцев.

Заседание Группы НАТО по координированию поддержки Украины инициировано Соединенными Штатами Америки, и на него приглашены страны-партнеры НАТО со всего мира.

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