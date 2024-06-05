2024.06.05 16:38

Литва предоставит гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений Армении

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Asmeninis albumas

Правительство, заседавшее в среду, решило выделить 100 тыс. евро гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Армении.

Сообщается, что средства будут направлены непосредственно правительству Армении на специальный счет, открытый Министерством финансов этой страны.

Из-за наводнений на севере Армении в конце мая были разрушены важнейшие дороги и мосты. В ходе них погибли по меньшей мере два человека, а около 200 человек были вынуждены эвакуироваться.

По данным Всемирного банка, ежегодно в Армении от наводнений страдают около 40 тыс. человек, что обходится стране примерно в 100 млн долларов США национального валового внутреннего продукта (ВВП).

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