Литва предоставит гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений Армении

Сообщается, что средства будут направлены непосредственно правительству Армении на специальный счет, открытый Министерством финансов этой страны.
Из-за наводнений на севере Армении в конце мая были разрушены важнейшие дороги и мосты. В ходе них погибли по меньшей мере два человека, а около 200 человек были вынуждены эвакуироваться.
По данным Всемирного банка, ежегодно в Армении от наводнений страдают около 40 тыс. человек, что обходится стране примерно в 100 млн долларов США национального валового внутреннего продукта (ВВП).
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