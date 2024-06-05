Литва предоставит гуманитарную помощь пострадавшей от наводнений Армении

Сообщается, что средства будут направлены непосредственно правительству Армении на специальный счет, открытый Министерством финансов этой страны.

Из-за наводнений на севере Армении в конце мая были разрушены важнейшие дороги и мосты. В ходе них погибли по меньшей мере два человека, а около 200 человек были вынуждены эвакуироваться.