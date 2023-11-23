Литва поможет Украине с боевым и гуманитарным разминированием

Как указывает министерство, новая концепция предусматривает, что Литва будет стремиться помочь Украине как в области боевого, так и гуманитарного разминирования.

Все окончательные детали концепции коалиции станут известны в декабре.

В настоящее время возможностью присоединиться к коалиции по разминированию Украины заинтересовалась 21 страна.

На 17-й встрече так называемых стран-доноров представители более 50 стран также обсудили другие создаваемые коалиции и ход войны России в Украине. Названы потребности Украинской армии в вооружении и новейшие пакеты военной поддержки государств.

На встрече, состоявшейся по приглашению министра обороны США Ллойда Остина, было подтверждено, что Литва внесет свой вклад в декларацию стран Большой семерки (G7) о поддержке Украины и продолжит последовательно укреплять военный и оборонный потенциал Украины.

Общая стоимость поддержки Литвы Украине составляет около полумиллиарда евро.