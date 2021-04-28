Она также подтвердила BNS, что в среду в МИД России был вызван глава представительства Литвы в Москве.
"Официально никакого списка МИД не получил. Так что комментировать не можем. Что касается вызова главы представительства Литвы в Москве - да, он сегодня посетит МИД России", - сказала В. Шмайжите BNS.
В ближайшее время правительство предоставит список недружественных стран. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью "РИА Новости".
"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — сказал глава МИДа России.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможность принимать сотрудников на работу в диппредставительства недружественных России стран. Перечень таких государств должно будет установить правительство.
На фоне повышенной дипломатической напряженности с государствами Запада Москва заявила, что обнародует список "недружественных стран", в который, как предполагется, будут включены девять государств - США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Соединенное Королевство.
МИД России во вторник также сообщил, что вызвал послов Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии, которые должны явиться на следующий день.
На прошлой неделе правительство Чехии обвинило российскую военную разведку ГРУ в организации взрыва на оружейном складе в 2014 году на востоке страны и объявило о высылке 18 российских дипломатов, которых назвало шпионами.
Вскоре соседка Чехии Словакия, а также Литва, Латвия и Эстония объявили, что тоже вышлют в общей сложности семь российских дипломатов, в понедельник их примеру последовала Румыния, предписавшая покинуть страны одному российскому дипломату.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва пока не получила информации о включении в список "недружественных" России стран (87)
Литва пока не получила официальной информации о...
Коронавирус в Литве: 1585 новых случаев, скончались 15 человек (25)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1585 новых случаев...
Бизнес, который еще ждет открытия, считает ситуацию очень плохой (2)
Карантин в Литве длится почти полгода, а терпение у...
В поле зрения СРФП - несколько десятков одонтологических кабинетов: проведено 50 обысков (4)
Служба расследований финансовых преступлений ( СРФП ) в...