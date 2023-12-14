Литва подписала контракт на приобретение новой системы NASAMS

"В настоящее время система NASAMS уже имеется и успешно эксплуатируется Литовской армией, поэтому дополнительная закупка системы NASAMS не вызовет проблем с интеграцией. Кроме того, уже имеется большой опыт работы с этой системой, персонал обучен и готов к работе с ней", - цитируется в сообщении заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте, подписавшая договор о приобретении.

Стоимость новой приобретаемой системы составляет около 200 млн евро.

В эту сумму также входят компоненты системы, пакет запасных частей и инструментов, обучение операторов и технического персонала, а также интеграция существующих и закупаемых систем.

Контракт на покупку заключен с норвежской компанией "Kongsberg Defense and Aerospace", производящей систему.

Первый этап приобретения NASAMS был начат Минобороны в 2016 году.

Система была доставлена в Литву в 2020 году, а после завершения подготовки персонала была интегрирована в армию в 2022 году.