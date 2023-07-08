Литва перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай"

"Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", – заявляют в белорусском ведомстве.

Накануне, на время проведения саммита НАТО в Вильнюсе, Литва возобновила пограничный контроль на границах со странами Евросоюза. Всего открыто семь КПП: два на границе с Польше и пять – на границе с Латвией. Контроль также возобновляется в порту Клайпеды и в аэропортах.