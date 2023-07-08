08 июля 2023 г. 14:17

Литва перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай"

 
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ФОТО: VSAT

Сегодня в 13:00 литовская сторона "в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Мядининкай", сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Отмечается, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта. В ГПК Беларуси рекомендуют учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

"Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", – заявляют в белорусском ведомстве.

Накануне, на время проведения саммита НАТО в Вильнюсе, Литва возобновила пограничный контроль на границах со странами Евросоюза. Всего открыто семь КПП: два на границе с Польше и пять – на границе с Латвией. Контроль также возобновляется в порту Клайпеды и в аэропортах.

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