2024.09.13 11:51

Литва передаст ВСУ бронетехнику и вездеходы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Литва передаст ВСУ бронетехнику и вездеходы
Литва передаст ВСУ бронетехнику и вездеходы
ФОТО: kam.lt

На этой неделе Литва передаст Вооруженным силами Украины бронетехнику, вездеходы и запчасти для них, сообщило Министерство обороны.

Как указывает министерство, эта поддержка укрепит возможности Украинской армии по разминированию и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию, возглавляемой Литвой и Исландией.

В этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М577 и М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и прочую поддержку.

По данным ведомства, с начала войны в Украине Литва оказала этой стране военную поддержку на сумму более 679 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.

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