Литва передаст Украине неиспользованные средства для армии Афганистана

В среду правительство приняло протокольное постановление о возвращении 2 млн 876 тыс. долларов США (2 млн 940 тыс. евро) из Трастового фонда афганских Национальных сил безопасности НАТО.

"Поскольку есть оставшаяся сумма, 2,876 млн (долларов), неиспользованные средства предлагается направить на поддержку Министерства обороны Украины, то есть на покупку теплых вещей и еще 700 тыс. - в фонд Комплексного пакета помощи НАТО для Украины", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас на заседании правительства в среду.

В этом году намечается вернуть еще 2,15 млн долларов и купить на них теплые вещи для украинских военных.

Остальные деньги - 722 тыс. 213 долларов - решено перечислить на счет фонда Комплексного пакета помощи НАТО для Украины в следующем году.

Трастовый фонд НАТО был создан для содержания Национальных сил безопасности Афганистана. С 2015 года Литва ежегодно перечисляла в него полмиллиона долларов. Однако после того, как в прошлом году талибы взяли под свой контроль Афганистан, этих сил не осталось, и фонд прекратил оказывать поддержку Афганистану.