"У меня есть хорошие новости из Литвы для Украины. В новом литовском пакете помощи Украине – десять орудий ближнего радиуса действия L-70, военное снаряжение и два вертолета Mi-8. Общая стоимость данной партии – примерно 125 млн евро", – написал министр.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал новый пакет военной помощи Украине во время своего визита вместе с польским коллегой во Львов 11 января. Он пообещал поставить Украине зенитные системы малой дальности Bofors L-70 и военное снаряжение.
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