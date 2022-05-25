По данным Минобороны, стоимость вновь подготовленной партии помощи составляет около 15,5 млн евро.
"Мы передаем США 200 единиц бронетехники. Мы также отправляем нужные Украине грузовики и внедорожники. Скоординированная нами и нашими союзниками поддержка является решающим фактором для победы Украины", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.
В сообщении, распространенном Минобороны, он отметил, что Литва передала свою первую помощь оружием еще до начала войны.
Литва передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары.
В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около 100 млн евро.
Согласно сообщению, в Литве также началось обучение украинцев обращению с западным оружием. В конце апреля завершилось первое обучение - было подготовлено 20 инструкторов по противотанковым системам.
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