Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров

Как сообщили в Министерстве обороны, военная техника должна прибыть в Украину на этой неделе.
Сообщается, что передача бронетехники была инициирована Министерством обороны и Литовской армией в ответ на запрос правительства Украины своим союзникам и с целью оказания помощи Украинской армии в противодействии российской агрессии.
Переданная бронетехника призвана усилить возможности Вооруженных сил Украины по разминированию и является безвозмездным вкладом Литвы в поддержку, мобилизованную Коалицией по разминированию, возглавляемой совместно с Исландией.
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