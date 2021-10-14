Вакцина выделена этой стране на основании поступивших от нее просьб о помощи.

На доставку партии гуманитарной помощи Министерство здравоохранения также выделило из резерва правительства 30 000 евро.

По данным Департамента статистики, Литва на сегодняшний день пожертвовала более 606,5 тыс. доз вакцины.