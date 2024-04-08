Литва передала Украинской армии бронетранспортеры М577

"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят критический вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется", - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

В ответ на запросы Украины Литва в начале марта поставила воюющей стране 155-мм боеприпасы и решила выделить 35 млн. евро для содействия многосторонней инициативе Чехии по приобретению боеприпасов и их передаче Украине.