Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Как сообщили в Министерстве обороны (Минобороны), на этот раз украинская армия получила погрузчики, антидроны и раскладушки.
В этом году Литва уже передала Украине боеприпасы, бронетехнику, системы борьбы с дронами, а также оборудование, необходимое в зимний сезон, и комплекты теплой одежды, боеприпасы, самолет и другую помощь.
По данным министерства, с начала войны в Украине Литва оказала военную помощь более чем на 647 млн евро. Между тем, общая стоимость оказанной Литвой поддержки превысила один миллиард евро.
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