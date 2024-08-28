Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Как сообщили в Министерстве обороны (Минобороны), на этот раз украинская армия получила погрузчики, антидроны и раскладушки.

В этом году Литва уже передала Украине боеприпасы, бронетехнику, системы борьбы с дронами, а также оборудование, необходимое в зимний сезон, и комплекты теплой одежды, боеприпасы, самолет и другую помощь.