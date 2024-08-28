2024.08.28 19:56

Литва передала Украине очередную партию военной помощи

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainos kariai numušė rusų atakos lėktuvą Su-25
Ukrainos kariai numušė rusų atakos lėktuvą Su-25
ФОТО: Scanpix

В среду в Украину была доставлена очередная партия военной помощи из Литвы.

Как сообщили в Министерстве обороны (Минобороны), на этот раз украинская армия получила погрузчики, антидроны и раскладушки.

В этом году Литва уже передала Украине боеприпасы, бронетехнику, системы борьбы с дронами, а также оборудование, необходимое в зимний сезон, и комплекты теплой одежды, боеприпасы, самолет и другую помощь.

По данным министерства, с начала войны в Украине Литва оказала военную помощь более чем на 647 млн евро. Между тем, общая стоимость оказанной Литвой поддержки превысила один миллиард евро.

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