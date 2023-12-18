Литва передала Украине новый груз военной поддержки

Литовская армия доставила в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к переносным противотанковым гранатометам малой дальности. А еще – около тысячи раскладушек.

"Мы слышим срочные просьбы Украины и продолжаем нашу поддержку в соответствии с высказанными потребностями. Мы активно призываем наших союзников сделать то же самое", - цитируется в сообщении министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным ведомства, помимо постоянной передачи военной техники и оборудования, Литва также активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинцев, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.