Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и беспилотники

Сообщается, что в ответ на просьбы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетехнику М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другую поддержку.
Подсчитано, что Литва оказала Украине военную поддержку на сумму 616 млн евро.
В этом году уже была оказана поддержка на сумму около 95 млн евро, цель состоит в том, чтобы сохранить эту динамику поддержки.
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