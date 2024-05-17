2024.05.17 14:55

Литва передала Украине боеприпасы, антидроны и беспилотники

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos karas prieš Ukrainą
Rusijos karas prieš Ukrainą
ФОТО: Scanpix
В пятницу Украинской армии были доставлены переданные Литвой боеприпасы, антидроны, беспилотники, генераторы мощностью 100 кВт и раскладушки, сообщает Министерство обороны.

Сообщается, что в ответ на просьбы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетехнику М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде и другую поддержку.

Подсчитано, что Литва оказала Украине военную поддержку на сумму 616 млн евро.

В этом году уже была оказана поддержка на сумму около 95 млн евро, цель состоит в том, чтобы сохранить эту динамику поддержки.

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