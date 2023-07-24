Литва ожидает выхода соседей из энергосистемы БРЭЛЛ: назначена окончательная дата

В августе 2024 года, по его словам, будет объявлен выход из договора БРЭЛЛ , а также другие технические действия. ГСО, по словам советника, также обсудила, какие действия следует предпринять в ближайшее время, если такое письменное соглашение не будет достигнуто. Министр энергетики Дайнюс Крейвис , участвовавший в пресс-конференции, заверил, что единство стран Балтии является важным фактором при принятии решения о дате синхронизации.

Он отметил, что Латвия и Эстония "политически декларируют, что они также будут готовы к синхронизации в феврале 2025 года". "Обсуждались различные сопутствующие сценарии, о чем просило правительство ГСО, то есть вместе с Латвией и Эстонией согласовать в ближайшее время в письменной форме такой график и окончательную дату синхронизации электросетей в феврале 2025 года. До этого времени нужно будет выполнить определенные действия", - сказал советник президента.

"Энергетическая система Литвы готова к синхронизации с сетями континентальной Европы в следующем году, это подтверждают различные исследования, проведенные в течение этого периода. Проведена успешная проверка изолированной работы", - прокомментировал К.Будрис в ходе пресс-конференции по завершению заседания литовского Государственного совета обороны (ГСО) в понедельник.

"Литва сделала свою домашнюю работу, мы готовы синхронизироваться уже в начале 2024 года, но для нас также очень важно единство стран Балтии. Наши соседи, как латыши, так и эстонцы, выразили очень четкую политическую волю к синхронизации в начале 2025 года, немного опережая срок. В таком случае мы хотели бы и должны подписать соглашение между тремя балтийскими премьерами и операторами системы передачи о весьма конкретных действиях, которые необходимы для подключения наших систем к электрическим сетям континентальной Европы. Также обсуждались альтернативные сценарии и их график", - прокомментировал министр.

По словам Д. Крейвиса, соглашение с соседями планируется подписать в начале августа, и, по его словам, в этом процессе активно участвует Еврокомиссия. Если бы Литву отключили от БРЭЛЛ уже сегодня, по словам министра, мы бы были синхронизированы с сетями континентальной Европы.