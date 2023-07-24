Литва ожидает выхода соседей из энергосистемы БРЭЛЛ: назначена окончательная дата

"Энергетическая система Литвы готова к синхронизации с сетями континентальной Европы в следующем году, это подтверждают различные исследования, проведенные в течение этого периода. Проведена успешная проверка изолированной работы", - прокомментировал К.Будрис в ходе пресс-конференции по завершению заседания литовского Государственного совета обороны (ГСО) в понедельник.
Он отметил, что Латвия и Эстония "политически декларируют, что они также будут готовы к синхронизации в феврале 2025 года". "Обсуждались различные сопутствующие сценарии, о чем просило правительство ГСО, то есть вместе с Латвией и Эстонией согласовать в ближайшее время в письменной форме такой график и окончательную дату синхронизации электросетей в феврале 2025 года. До этого времени нужно будет выполнить определенные действия", - сказал советник президента.
В августе 2024 года, по его словам, будет объявлен выход из договора БРЭЛЛ, а также другие технические действия. ГСО, по словам советника, также обсудила, какие действия следует предпринять в ближайшее время, если такое письменное соглашение не будет достигнуто. Министр энергетики Дайнюс Крейвис, участвовавший в пресс-конференции, заверил, что единство стран Балтии является важным фактором при принятии решения о дате синхронизации.
"Литва сделала свою домашнюю работу, мы готовы синхронизироваться уже в начале 2024 года, но для нас также очень важно единство стран Балтии. Наши соседи, как латыши, так и эстонцы, выразили очень четкую политическую волю к синхронизации в начале 2025 года, немного опережая срок. В таком случае мы хотели бы и должны подписать соглашение между тремя балтийскими премьерами и операторами системы передачи о весьма конкретных действиях, которые необходимы для подключения наших систем к электрическим сетям континентальной Европы. Также обсуждались альтернативные сценарии и их график", - прокомментировал министр.
По словам Д. Крейвиса, соглашение с соседями планируется подписать в начале августа, и, по его словам, в этом процессе активно участвует Еврокомиссия. Если бы Литву отключили от БРЭЛЛ уже сегодня, по словам министра, мы бы были синхронизированы с сетями континентальной Европы.
"Работа проделана, отличная работа, как оператора, так и министерства. Латыши и эстонцы хотят синхронизироваться в начале 2025 года, скажем так, это некий компромисс", - оценил политик. На вопрос, почему он говорит о политической воле своих соседей, тогда как эстонцы и латыши объясняют, что они не могут синхронизироваться раньше из-за технических препятствий, Д. Крейвис ответил, что готовность всех трех стран Балтии к синхронизации с сетями континентальной Европы аналогична: "Проведены три исследования, которые ясно показывают, что уровень готовности всех трех стран Балтии достаточно высок. Это не политическая оценка, это оценка нашего сетевого оператора. Я также был ознакомлен с исследованием".
До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе IPS/UPS (так называемое кольцо БРЭЛЛ), в которой частота электроэнергии централизованно регулируется в диспетчерском центре в Москве, пишет ELTA.
Литва стремится добиться синхронизации с западноевропейскими сетями в 2024 году. В результате рассматривается вопрос о том, чтобы не продлевать контракт с БРЭЛЛ, срок действия которого автоматически истекает 7 февраля каждого года. Согласно ему, решение о контракте должно быть уведомлено не менее чем за полгода, то есть до 7 августа. Вильнюс, который добивается расторжения договора, пока не получил одобрения Риги и Таллина.
Директор литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис заявил, что балтийские партнеры пока всерьез не готовятся к отключению от БРЭЛЛ, поэтому Литва рассматривает все возможные варианты — в том числе выход из договора БРЭЛЛ без латышей и эстонцев. По словам Р.Масюлиса, договор не продлевается автоматически, если одна из сторон заявит о выходе из него. Но, по его словам, если Литва расторгнет договор, у Латвии и Эстонии есть возможность заключить новый договор с Россией.
Гитанас Науседа, встречавшийся в середине июля с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичюсом, заявил, что выход Литвы из соглашения БРЭЛЛ возможен уже в начале следующего года, но, по словам лидера страны, страны Балтии должны придерживаться единой позиции.
В свою очередь, Э. Ринкявичс акцентировал журналистам сложившийся политический консенсус в отношении скорейшего выхода из БРЭЛЛ, но подчеркнул, что необходимо найти "более дешевый и менее проблемный для каждого балтийского государства" способ выхода из подконтрольной Москве системы. В рамках подготовки к синхронизации Litgrid в апреле провела тест изолированной работы литовской энергосистемы, кроме того, было проведено несколько исследований надежности сети, которые, по данным Минэнерго Литвы, показали, что синхронизироваться в следующем году безопасно.
Согласно действующему соглашению с Еврокомиссией, страны Балтии должны до конца 2025 года синхронизироваться с континентальной Европой.