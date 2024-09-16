Литва отправит команду спасателей в Польшу, пострадавшую от наводнений

На межведомственном совещании, состоявшемся во вторник в Национальном центре кризисного управления (НЦКУ), было решено предложить Польше высокопроизводительную контейнерную насосную станцию и оборудование для упаковки мешков с песком, необходимых для строительства запруд. В Польшу также отправится команда из 15-20 спасателей.
„По имеющейся на данный момент информации, масштабы наводнения не уменьшились, некоторые города, например, Вроцлав, самую большую волну паводка, ожидает завтра, поэтому мы активизировали силы, которые в случае необходимости могли бы в ближайшее время выехать и помочь нашим коллегам в Польше защитить инфраструктурные объекты, дома жителей, а также провести спасательные работы“, - цитируется в сообщении глава НЦКУ Вилмантас Виткаускас.
В Центральной Европе разлившиеся из-за сильных дождей реки стали причиной наводнений. По меньшей мере два человека погибли в Австрии и Польше, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, а наводнение повредило электроснабжение и транспортную инфраструктуру.
Премьер-министр Дональд Туск назвал ситуацию на юго-западе Польши „драматической“ и призвал людей руководствоваться указаниями об эвакуации.
По состоянию на утро пятницы на юго-западе Польши выпало больше осадков, чем во время так называемого наводнения тысячелетия 1997 года, а уровень опасности был превышен на 47 измерительных станциях по всей стране.