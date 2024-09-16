2024.09.16 14:50

Литва отправит команду спасателей в Польшу, пострадавшую от наводнений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Potvyniai Lenkijoje
Potvyniai Lenkijoje
ФОТО: Kacper Pempel | Reuters / Scanpix

Польша столкнулась с катастрофическими ливнями и наводнениями в связи с чем Литва отправит в соседнюю страну команду спасателей и необходимое оборудование.

На межведомственном совещании, состоявшемся во вторник в Национальном центре кризисного управления (НЦКУ), было решено предложить Польше высокопроизводительную контейнерную насосную станцию ​​и оборудование для упаковки мешков с песком, необходимых для строительства запруд. В Польшу также отправится команда из 15-20 спасателей.

„По имеющейся на данный момент информации, масштабы наводнения не уменьшились, некоторые города, например, Вроцлав, самую большую волну паводка, ожидает завтра, поэтому мы активизировали силы, которые в случае необходимости могли бы в ближайшее время выехать и помочь нашим коллегам в Польше защитить инфраструктурные объекты, дома жителей, а также провести спасательные работы“, - цитируется в сообщении глава НЦКУ Вилмантас Виткаускас.

В Центральной Европе разлившиеся из-за сильных дождей реки стали причиной наводнений. По меньшей мере два человека погибли в Австрии и Польше, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, а наводнение повредило электроснабжение и транспортную инфраструктуру.

Премьер-министр Дональд Туск назвал ситуацию на юго-западе Польши „драматической“ и призвал людей руководствоваться указаниями об эвакуации.

По состоянию на утро пятницы на юго-западе Польши выпало больше осадков, чем во время так называемого наводнения тысячелетия 1997 года, а уровень опасности был превышен на 47 измерительных станциях по всей стране.

Potvyniai Lenkijoje

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