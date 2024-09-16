Литва отправит команду спасателей в Польшу, пострадавшую от наводнений

На межведомственном совещании, состоявшемся во вторник в Национальном центре кризисного управления (НЦКУ), было решено предложить Польше высокопроизводительную контейнерную насосную станцию ​​и оборудование для упаковки мешков с песком, необходимых для строительства запруд. В Польшу также отправится команда из 15-20 спасателей.

„По имеющейся на данный момент информации, масштабы наводнения не уменьшились, некоторые города, например, Вроцлав, самую большую волну паводка, ожидает завтра, поэтому мы активизировали силы, которые в случае необходимости могли бы в ближайшее время выехать и помочь нашим коллегам в Польше защитить инфраструктурные объекты, дома жителей, а также провести спасательные работы“, - цитируется в сообщении глава НЦКУ Вилмантас Виткаускас.