Литва отмечает День свободы: 30 лет назад советская оккупационная армия ушла из Литвы

"Ни один агрессор не имеет права вето на самоопределение свободных людей, ни один режим не может задушить желание создавать свое собственное будущее, даже если это делается с применением оружия и насилия – жестокого и физического или молчаливого и продолжительного, вселяющего страх, разрушающего веру и доверие. В долгосрочной перспективе это обречено на провал, потому что воля к сопротивлению злу – это то, что невозможно обезоружить или отнять", - в сообщении цитируется глава правительства.
Премьер также отмечает, что за 30 лет Литва вошла в состав важнейших союзов, и верит, что наступит день, когда к ним присоединится и Украина, борющаяся сейчас с оккупантом.
"За эти десятилетия мы многого добились как государство, вернулись в сообщество демократических стран в качестве его равноправных членов, самых сильных и успешных союзов – ЕС и НАТО. Не менее важно и то, что, зная на своем опыте фундаментальный контраст между жизнью под угнетением и свободой, сегодня мы не отворачиваемся, когда видим борьбу других за свободу, происходящую в Украине. (...) Я не сомневаюсь, что так же, как свобода окончательно восторжествовала в Литве 30 лет назад, она и свободное общество восторжествуют и в Украине", - сказала премьер-министр И. Шимоните.
Спикер Сейма: Red Army Go Home!
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что ровно 30 лет назад последний советский кирзовый сапог покинул Литву только благодаря решительной воле граждан страны и силе дипломатии.
"30 лет мы строили наше государство так, как хотели его свободные люди. Мы стали намного сильнее, чем когда по улицам наших городов за пределы Литвы двигалось тяжелое советское вооружение и колонны оккупантов.
Сейчас мы в Европейском союзе и НАТО
Сейчас мы творим историю свободного государства и не даем никому возможности усомниться в этом. А лозунг Дня свободы в этом году "Red Army Go Home!" (Красная армия, возвращайся домой) мы также скандируем за победу Украины!", - в четверг жителей страны поздравила В. Чмилите-Нильсен.
В четверг вечером на столичной Лукишкской площади состоится концерт-митинг, посвященный 30-летию вывода оккупационной российской армии из Литвы.
Как сообщает Министерство обороны, организатор мероприятия Дня свободы, во время мероприятия в огромных видеопроекциях сольются исторические фотографии, уникальные видеокадры, рассказывающие о периоде вывода оккупационной армии из Литвы, а также прозвучат музыкальные произведения в исполнении известных молодых исполнителей и оркестра Литовской армии.
В видеопроекции своими воспоминаниями поделятся свидетели событий того времени, известные общественные деятели, политики и молодые граждане независимой Литвы. Музыкальные произведения исполнят Еронимас Милюс, группа "Baltos Varnos", Саулюс Урбонавичюс-Самас, Максас Мелманас, Юрга Шедуйките, Айсте Смилгявичюте и Рокас Радзявичюс, Лина Растокайте и многие другие.
В честь 30-летия свободы от оккупационной армии министерство приглашает свидетелей этой истории и их детей 31 августа собраться на Лукишкской площади в Вильнюсе и еще раз скандировать лозунг "RED ARMY GO HOME!" (красная армия, возвращайся домой!) – не только за годы свободы Литвы, но и за победу Украины.