Литва отмечает День свободы: 30 лет назад советская оккупационная армия ушла из Литвы

"Ни один агрессор не имеет права вето на самоопределение свободных людей, ни один режим не может задушить желание создавать свое собственное будущее, даже если это делается с применением оружия и насилия – жестокого и физического или молчаливого и продолжительного, вселяющего страх, разрушающего веру и доверие. В долгосрочной перспективе это обречено на провал, потому что воля к сопротивлению злу – это то, что невозможно обезоружить или отнять", - в сообщении цитируется глава правительства.

Премьер также отмечает, что за 30 лет Литва вошла в состав важнейших союзов, и верит, что наступит день, когда к ним присоединится и Украина, борющаяся сейчас с оккупантом.