Литва отмечает 770-летний юбилей коронации Миндаугаса, поздравления глав страны

Науседа призывает жителей создавать западную Литву, которая будет ближе к Европе. По его словам, созданное нами унаследуют будущие поколения.
"Давайте праздновать с достоинством, гордостью и свободой. Праздновать, объединяясь неисчерпаемой любовью к Родине, в готовности ежедневно созидать свое государство, а в случае необходимости – упорно защищать его. Идя по стопам короля Миндаугаса, давайте продолжим историческое путешествие с Литвой – все дальше на Запад, ближе к Европе, все глубже ощущая взаимодоверие и гражданскую мощь", – сказано в поздравлении президента.
"Все вместе мы - Литва. И только от наших общих усилий зависит, как высоко мы поднимемся, чего добьемся, и что оставим будущим поколениям", – подчеркнул президент.
Премьер Ингрида Шимоните призвала жителей Литвы праздновать Государство, отметив, что его укрепление и бережное отношение к нему – нескончаемый процесс, в котором каждый выполняет свою задачу.
"Сегодня взращивание нашего Государства неотделимо от солидарности с Украиной. Наша помощь украинцам, борьба за более быстрое присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО - это вместе и взращивание Литвы. Давайте праздновать Государство, черпая из прошлого силы и, создавая такое будущее мира, в котором Литва сияла бы уникальной и яркой силой", – сказала премьер.