06 июля 2023 г. 13:36

Литва отмечает 770-летний юбилей коронации Миндаугаса, поздравления глав страны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В четверг Литва отмечает 770-летний юбилей со дня коронации короля Миндаугаса. В этот день жителей поздравили главы страны – президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Науседа призывает жителей создавать западную Литву, которая будет ближе к Европе. По его словам, созданное нами унаследуют будущие поколения.

"Давайте праздновать с достоинством, гордостью и свободой. Праздновать, объединяясь неисчерпаемой любовью к Родине, в готовности ежедневно созидать свое государство, а в случае необходимости – упорно защищать его. Идя по стопам короля Миндаугаса, давайте продолжим историческое путешествие с Литвой – все дальше на Запад, ближе к Европе, все глубже ощущая взаимодоверие и гражданскую мощь", – сказано в поздравлении президента.

Gitanas Nausėda

"Все вместе мы - Литва. И только от наших общих усилий зависит, как высоко мы поднимемся, чего добьемся, и что оставим будущим поколениям", – подчеркнул президент.

Премьер Ингрида Шимоните призвала жителей Литвы праздновать Государство, отметив, что его укрепление и бережное отношение к нему – нескончаемый процесс, в котором каждый выполняет свою задачу.

"Сегодня взращивание нашего Государства неотделимо от солидарности с Украиной. Наша помощь украинцам, борьба за более быстрое присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО - это вместе и взращивание Литвы. Давайте праздновать Государство, черпая из прошлого силы и, создавая такое будущее мира, в котором Литва сияла бы уникальной и яркой силой", – сказала премьер.

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