Литва отмечает 770-летний юбилей коронации Миндаугаса, поздравления глав страны

Науседа призывает жителей создавать западную Литву, которая будет ближе к Европе. По его словам, созданное нами унаследуют будущие поколения.

"Давайте праздновать с достоинством, гордостью и свободой. Праздновать, объединяясь неисчерпаемой любовью к Родине, в готовности ежедневно созидать свое государство, а в случае необходимости – упорно защищать его. Идя по стопам короля Миндаугаса, давайте продолжим историческое путешествие с Литвой – все дальше на Запад, ближе к Европе, все глубже ощущая взаимодоверие и гражданскую мощь", – сказано в поздравлении президента.

"Все вместе мы - Литва. И только от наших общих усилий зависит, как высоко мы поднимемся, чего добьемся, и что оставим будущим поколениям", – подчеркнул президент.

Премьер Ингрида Шимоните призвала жителей Литвы праздновать Государство, отметив, что его укрепление и бережное отношение к нему – нескончаемый процесс, в котором каждый выполняет свою задачу.