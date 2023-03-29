29 марта 2004 г. к самому мощному оборонному Альянсу в мире, НАТО, присоединились семь европейских стран: Болгария, Румыния, Словакия, Словения и три страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, членство Литвы в НАТО чрезвычайно важно перед лицом войны России в Украине.
"НАТО является важнейшим гарантом безопасности Литвы – сильным и единым Альянсом, всегда готовым отреагировать на любой кризис, защитить каждый сантиметр территории Литвы и всего Альянса. Литва – надежный союзник НАТО, который вместе с другими странами Альянса ищет и реализует решения, усиливающие Альянс и нашу общую безопасность в регионе и во всей евроатлантической зоне", - говорит А. Анушаускас.
Минобороны информирует, что по этому случаю в бастионе Вильнюсской оборонительной стены в среду вечером состоится торжественное мероприятие. Во время него публике будет представлена выставка "Сильны, потому что едины", отражающая эволюцию НАТО и членства Литвы в Альянсе.
Также во время мероприятия по случаю 19-ой годовщины вступления Литвы в НАТО будут подняты флаги Литвы и НАТО, с приветственной речью выступят президент Гитанас Науседа и Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Д. Каволи.
По словам министерства, также запланирован полет истребителей "Rafale" и F-16 ВВС Франции и Польши, которые в настоящее время выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
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