29 марта 2004 г. к самому мощному оборонному Альянсу в мире, НАТО, присоединились семь европейских стран: Болгария, Румыния, Словакия, Словения и три страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, членство Литвы в НАТО чрезвычайно важно перед лицом войны России в Украине.

"НАТО является важнейшим гарантом безопасности Литвы – сильным и единым Альянсом, всегда готовым отреагировать на любой кризис, защитить каждый сантиметр территории Литвы и всего Альянса. Литва – надежный союзник НАТО, который вместе с другими странами Альянса ищет и реализует решения, усиливающие Альянс и нашу общую безопасность в регионе и во всей евроатлантической зоне", - говорит А. Анушаускас.

Минобороны информирует, что по этому случаю в бастионе Вильнюсской оборонительной стены в среду вечером состоится торжественное мероприятие. Во время него публике будет представлена ​​выставка "Сильны, потому что едины", отражающая эволюцию НАТО и членства Литвы в Альянсе.

Также во время мероприятия по случаю 19-ой годовщины вступления Литвы в НАТО будут подняты флаги Литвы и НАТО, с приветственной речью выступят президент Гитанас Науседа и Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Д. Каволи.

По словам министерства, также запланирован полет истребителей "Rafale" и F-16 ВВС Франции и Польши, которые в настоящее время выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.