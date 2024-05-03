2024.05.03 16:26

Литва осуждает российские кибератаки на институты стран ЕС и НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ELTA6350 40 Vilnius, 2004 m. balandÅ¾io 2 d. (ELTA). Lietuvos Ä¯stojimas Ä¯ NATO pagerbtas ir Å¡alia Seimo esanÄioje NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. Äia penktadienÄ¯ dalyvaujant valstybÄs vadovams, vilnieÄiams iÅ¡kilmingai pakeltos Lietuvos valstybÄs ir NATO vÄliavos. Jos suplevÄsavo iÅ¡kart, kai tik Briuselyje buvo iÅ¡kilmingai pakeltos naujÅ³jÅ³ NATO nariÅ³ - Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos - vÄliavos. TiesioginÄ transliacijÄ iÅ¡ Briuselio stebÄjo ir susirinkusieji NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. RB 2004.04.02 16:19:40. Valdas KopÅ«stas (ELTA)
ELTA6350 40 Vilnius, 2004 m. balandÅ¾io 2 d. (ELTA). Lietuvos Ä¯stojimas Ä¯ NATO pagerbtas ir Å¡alia Seimo esanÄioje NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. Äia penktadienÄ¯ dalyvaujant valstybÄs vadovams, vilnieÄiams iÅ¡kilmingai pakeltos Lietuvos valstybÄs ir NATO vÄliavos. Jos suplevÄsavo iÅ¡kart, kai tik Briuselyje buvo iÅ¡kilmingai pakeltos naujÅ³jÅ³ NATO nariÅ³ - Lietuvos, Latvijos, Estijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos - vÄliavos. TiesioginÄ transliacijÄ iÅ¡ Briuselio stebÄjo ir susirinkusieji NepriklausomybÄs aikÅ¡tÄje. RB 2004.04.02 16:19:40. Valdas KopÅ«stas (ELTA)
ФОТО: ELTA

Литва осуждает российские атаки в киберпространстве на институты государств Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Как сообщает Министерство обороны, в пятницу Литва и ее союзники опубликовали декларации, осуждающие враждебную деятельность подконтрольной России кибергруппировки APT28 против институтов и процессов Германии, Чехии, Польши, Литвы, Словакии и Швеции.

"Как и другие союзники, Литва постоянно фиксирует кибершпионскую деятельность хакеров российских спецслужб и служб безопасности, направленную против информационных систем Литвы", - цитируется в пресс-релизе министр обороны Лауринас Кащюнас.

"Это неприемлемо, и Литва вместе с международным сообществом готова применить скоординированные меры, чтобы остановить и ответить на российские операции в киберпространстве", - добавил он.

В пятницу Германия обвинила подразделение ГРУ российской военной разведки, которое контролирует группировку APT28, в совершенной еще в прошлом году кибератаке на Социал-демократическую партию Германии (SPD). О попытках повлиять на демократические процессы в стране сообщила и Чехия.

Как указывает министерство, в 2016 и 2019 годах литовские учреждения публично заявляли о зафиксированных в стране случаях использования специального шпионского программного обеспечения, связанного с группой APT28, работающей на российские спецслужбы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии