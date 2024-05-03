Литва осуждает российские кибератаки на институты стран ЕС и НАТО

Как сообщает Министерство обороны, в пятницу Литва и ее союзники опубликовали декларации, осуждающие враждебную деятельность подконтрольной России кибергруппировки APT28 против институтов и процессов Германии, Чехии, Польши, Литвы, Словакии и Швеции.

"Как и другие союзники, Литва постоянно фиксирует кибершпионскую деятельность хакеров российских спецслужб и служб безопасности, направленную против информационных систем Литвы", - цитируется в пресс-релизе министр обороны Лауринас Кащюнас.

"Это неприемлемо, и Литва вместе с международным сообществом готова применить скоординированные меры, чтобы остановить и ответить на российские операции в киберпространстве", - добавил он.