05 августа 2023 г. 07:24

Литва осудила вынесенный Навальному приговор и требует освобождения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
ФОТО: Reuters / Scanpix

В минувшую пятницу МИД Литвы заявил, что осуждает вынесенный Алексею Навальному приговор. Напомним, что Алексей Навальный приговорен по делу об "экстремизме" к 19 годам лишения свободы. Литва требует освободить заключенного.

"Путин явно боится, что его диктатура может не выдержать некоторых разногласий", – пишет МИД Литвы в Twitter.

"Еще раз призываем как можно скорее освободить Навального", – отмечает МИД.

Московский городской суд в пятницу, 4 августа, огласил новый приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об "экстремизме". Он приговорен по совокупности дел к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

19 лет - это общий срок, который предстоит провести Навальному в колонии по уже вынесенным приговорам, отмечает "Медуза". Ранее он был приговорен к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

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