Литва осудила вынесенный Навальному приговор и требует освобождения

"Путин явно боится, что его диктатура может не выдержать некоторых разногласий", – пишет МИД Литвы в Twitter.

"Еще раз призываем как можно скорее освободить Навального", – отмечает МИД.

Московский городской суд в пятницу, 4 августа, огласил новый приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об "экстремизме". Он приговорен по совокупности дел к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.