Об этом говорится в решении суда от 29 декабря, которое есть в распоряжении УНИАН.
Отмечается, что еще в 2015 году миграционная служба при МВД Литвы инициировала процедуру аннулирования статуса беженца, предоставленного блогеру. Тот утверждал, что такой запрос через неофициальные каналы подал украинский президент литовскому главе.
Потом в МВД страны пришли к выводам, что присутствие Шария в Литовской республике угрожает нацбезопасности. Правоохранительные органы запретили ему въезд в страну.
Шарий, как говорится в документах, обжаловал решение миграционной службы в части о статусе беженца, которое, по его мнению, было необоснованным.
После повторного расследования миграционная служба пришла к выводам, что "причины для предоставления заявителю статуса беженца исчезли, новое судебное расследование не было дискриминационным и что не было оснований для сохранения статуса беженца в связи с новыми обстоятельствами".
Суд отклонил часть жалобы заявителя Анатолия Шария об отмене ему статуса беженца и разрешения на долгосрочное проживание в Литве.
Шария обязали оплатить судебные издержки в размере 1 750 евро.
Статус политического беженца Литвы Шарий получил в 2012 году. Он утверждал, что проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него возбудили ряд сфабрикованных дел.
Этому предшествовал конфликт Шария в киевском McDonald's, в ходе которого журналист выстрелил в посетителя. Полиция тогда открыла дело по статье о покушении на жизнь человека.
В феврале 2021 года украинские правоохранители сообщили Анатолию Шарию подозрение в госизмене. Блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, уточнили в СБУ.
Позже против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях при финансировании его партии. Тещу блогера, в свою очередь, подозревают в подделке документов о "покупке" политической силы "Партия Шария" и избрании ее "руководителей".
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