Литва официально приняла председательство в Комитете Министров Совета Европы

Среди прочего, внимание будет уделено усилению поддержки гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников Беларуси и других государств, страдающих от авторитарного притеснения.

В качестве председательствующей страны Литва также будет обеспечивать выполнение решений Рейкьявикского саммита, выполнение решений Европейского суда по правам человека, поддержку прав человека и демократии.

Напомним, что Литва будет председательствовать в Комитете Министров Совета Европы с 17 мая по 13 ноября. Наша страна будет председательствовать в этом комитете во второй раз. Первое председательство Литвы было в 2001-2002 гг.