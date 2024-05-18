Литва официально приняла председательство в Комитете Министров Совета Европы

Премьер-министр Ингрида Шимоните, принимавшая участие в официальной церемонии передачи председательства, подчеркнула, что главным приоритетом председательства Литвы будет обеспечение всесторонней поддержки Украины.
"По этому случаю я еще раз выражаю свое глубочайшее уважение и восхищение защитниками Украины. С Украиной в наших сердцах и мыслях мы полны решимости продолжать важную миссию Совета Европы", - цитируется в сообщении глава правительства.
Согласно сообщению, целью во время председательства будет обеспечение деятельности Реестра ущерба относительно причиненного российской агрессией Украине ущерба, и расширение членства, а также создание более широкого Компенсационного механизма для Украины и Специального международного трибунала.
Среди прочего, внимание будет уделено усилению поддержки гражданского общества, независимых СМИ и правозащитников Беларуси и других государств, страдающих от авторитарного притеснения.
В качестве председательствующей страны Литва также будет обеспечивать выполнение решений Рейкьявикского саммита, выполнение решений Европейского суда по правам человека, поддержку прав человека и демократии.
Напомним, что Литва будет председательствовать в Комитете Министров Совета Европы с 17 мая по 13 ноября. Наша страна будет председательствовать в этом комитете во второй раз. Первое председательство Литвы было в 2001-2002 гг.