Литва официально отзывает Баярунаса с должности посла в России

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Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

Это намечено в зарегистрированном в четверг проекте постановления правительства.

Он должен прекратить выполнение обязанностей с 1 июня.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

В начале апреля правительство Литвы в ответ на убийства в Буче приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу этой страны покинуть Литву.

Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

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