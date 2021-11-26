"Насколько я знаю, первые дискуссии о создании такой рабочей группы в правительстве уже начаты, институции начали диалог. Я хочу подчеркнуть, что это рабочая группа, которая даст оценку, как этот процесс следует развивать дальше, мы говорим еще не об обращении, а об оценке возможности такого обращения", – сказал журналистам Г. Ландсбергис.
Глава литовской дипломатии так ответил на вопрос, начала ли Литва предпринимать формальные шаги с целью устроить международный суд над Лукашенко.
На вопрос, видит ли она основание для этого, министр ответил: "Политически – да, но здесь слово за юристами".
На вопрос, в связи с какими конкретно действиями можно было бы инициировать процесс над Лукашенко, Ландсбергис ответил, что это преждевременный вопрос.
"Несколько преждевременный вопрос, так как обращение может быть как относительно самого Лукашенко, так и относительно режима, можно подать (в суд) на государство, я знаю, что дискуссии только начались. Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов", – сказал министр, подтвердив при этом, что вероятные доказательства в деле юридически документируются.
Председатели комитетов парламентов Литвы и еще 16 стран Европы две недели назад обратились к руководству Европейского союза (ЕС) и НАТО с предложением инициировать международный судебный процесс против Лукашенко.
Главы комитетов, курирующих вопросы европейской политики, предлагают передать дело Беларуси в Международный суд справедливости, так как, по их мнению, режим Лукашенко нарушил международную Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Поток мигрантов из Беларуси в Литву заметно вырос летом. В этом году в страну в общей сложности незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. Еще большему их числу не разрешили попасть в страну, так как с августа пограничники стали применять тактику разворота.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.
Поскольку на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.
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