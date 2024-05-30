Литва не впустила троих иностранцев, прибывших из Латвии просить убежище

В целях предотвращения нелегальной вторичной миграции через Литву во вторник вечером сотрудники Шяуляйской погранзаставы Пагегяйского погранотряда и Отдела миграции Службы охраны госграницы (СОГГ) проверили прибывший из Латвии международный поезд Рига-Вильнюс.
Как сообщает СОГГ, у двоих иностранных пассажиров не было документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве.
40-летний гражданин Центральноафриканской Республики предъявил латвийское электронное удостоверение личности иностранца, а 46-летний гражданин Сенегала – латвийское удостоверение просителя убежища.
Упомянутые документы не дают права на въезд и пребывание в Литве, в них на латышском и английском языках указано, что данные документы недействительны в качестве проездных документов.
Сотрудники СОГГ высадили нелегальных мигрантов из поезда и задержали их до завершения расследования.
Вечером того же вторника сотрудники Шяуляйской погранзаставы Пагегяйского погранотряда СОГГ остановили на дороге Рига-Паневежис, возле села Шкилинпамушис в Пасвальском районе, зарегистрированный в Литве маршрутный автобус Mercedes-Benz.
При проверке документов пассажиров, следующих по международному маршруту Таллинн-Берлин, пограничники обнаружили еще одного нелегального мигранта.
32-летний гражданин Мали предъявил сотрудникам СОГГ латвийское электронное удостоверение личности иностранца, которое недействительно в качестве проездного документа. При досмотре личных вещей этого пассажира, пограничники обнаружили выданное иностранцу удостоверение Латвийского центра просителей убежища.
Гражданину Мали не разрешили продолжить путь, его вывели из автобуса, задержали и доставили на Шяуляйскую погранзаставу. Дальнейшее расследование проведут сотрудники Отдела миграции Пагегяйского погранотряда СОГГ.
Нелегальные мигранты размещены в одном из подразделений Пагегяйского погранотряда. В ближайшее время, как обычно в таких случаях, они будут возвращены латвийским пограничникам.