2024.05.30 09:08

Литва не впустила троих иностранцев, прибывших из Латвии просить убежище

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

Пограничники в Шяуляе и Пасвальском районе задержали троих нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Западную Европу из Латвии на поезде и автобусе. Все иностранцы будут возвращены в Латвию, где они ранее просили убежища.

В целях предотвращения нелегальной вторичной миграции через Литву во вторник вечером сотрудники Шяуляйской погранзаставы Пагегяйского погранотряда и Отдела миграции Службы охраны госграницы (СОГГ) проверили прибывший из Латвии международный поезд Рига-Вильнюс.

Как сообщает СОГГ, у двоих иностранных пассажиров не было документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве.

40-летний гражданин Центральноафриканской Республики предъявил латвийское электронное удостоверение личности иностранца, а 46-летний гражданин Сенегала – латвийское удостоверение просителя убежища.

Упомянутые документы не дают права на въезд и пребывание в Литве, в них на латышском и английском языках указано, что данные документы недействительны в качестве проездных документов.

Сотрудники СОГГ высадили нелегальных мигрантов из поезда и задержали их до завершения расследования.

Вечером того же вторника сотрудники Шяуляйской погранзаставы Пагегяйского погранотряда СОГГ остановили на дороге Рига-Паневежис, возле села Шкилинпамушис в Пасвальском районе, зарегистрированный в Литве маршрутный автобус Mercedes-Benz.

При проверке документов пассажиров, следующих по международному маршруту Таллинн-Берлин, пограничники обнаружили еще одного нелегального мигранта.

32-летний гражданин Мали предъявил сотрудникам СОГГ латвийское электронное удостоверение личности иностранца, которое недействительно в качестве проездного документа. При досмотре личных вещей этого пассажира, пограничники обнаружили выданное иностранцу удостоверение Латвийского центра просителей убежища.

Гражданину Мали не разрешили продолжить путь, его вывели из автобуса, задержали и доставили на Шяуляйскую погранзаставу. Дальнейшее расследование проведут сотрудники Отдела миграции Пагегяйского погранотряда СОГГ.

Нелегальные мигранты размещены в одном из подразделений Пагегяйского погранотряда. В ближайшее время, как обычно в таких случаях, они будут возвращены латвийским пограничникам.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии