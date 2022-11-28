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За последние дни 6 грузовиков со 114 трансформаторами были отправлены из Литвы в Украину, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

В общей сложности Литва намерена поставить 252 трансформатора", - сообщил он.

По словам Анушаускаса, литовские энергокомпании уже предоставили помощь на сумму 3 млн евро на реконструкцию энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских обстрелов, и помощь еще на 2 млн евро направили сейчас.

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bbcrussian.com

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