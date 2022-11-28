В общей сложности Литва намерена поставить 252 трансформатора", - сообщил он.
In recent days 6 trucks with 114 transformers were sent from 🇱🇹 to 🇺🇦. In total 🇱🇹 intends to provide 252 transformers. 🇱🇹 energy companies have already sent 3 million € worth support for the reconstruction of energy sector of 🇺🇦 and 2 more million € worth support is sent now.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 27, 2022
По словам Анушаускаса, литовские энергокомпании уже предоставили помощь на сумму 3 млн евро на реконструкцию энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских обстрелов, и помощь еще на 2 млн евро направили сейчас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец
В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...
Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...
Концерт Лободы в Литве состоится: МИД признал, что нет оснований для запрета на въезд
На прошлой неделе МИД Литвы сообщил, что планирует...
В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов
После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...
После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает
Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...