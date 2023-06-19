Литва намерена продолжить радиовещание на оккупированные украинские территории

"Министерство транспорта организует госзакупку средневолнового вещания с территории Литовской Республики на временно оккупированные территории Украины. Эта услуга дает возможность жителям Украины получать объективную информацию от органов власти Украины альтернативными способами", — говорится в комментарии Минтранса агентству ELTA.

По данным министерства, радиопередачи украинского национального вещателя UA:PBC и других заказчиков слышны на расстоянии более 1000 км от Литвы и охватывают аудиторию численностью более 100 млн. человек на территории Украины, России и Беларуси.

"Это дает возможность жителям Украины получать объективную информацию от украинских властей. Она доступна слушателям через автомобильные радиоприемники, AM-FM-приемники, аналоговые и цифровые приемники. Портативные и автомобильные радиоприемники не зависят от стационарных источников электроэнергии и очень эффективны в случае чрезвычайных ситуаций и войны", — отмечают в Министерстве транспорта.

По данным министерства, радиопередачи на оккупированные территории передает Литовский центр радио и телевидения, но вследствие подорожания электроэнергии это предприятие уже не в состоянии осуществлять ретрансляцию за свой счет.

"Поэтому просим одобрения у правительства на продолжение ретрансляции и хотя бы частичное возмещение понесенных затрат. В структуре затрат на услуги по передаче радиопередач в средневолновом диапазоне большую часть, т. е. около 80 проц., составляет потребление электроэнергии", — говорят в министерстве.

Литовский центр радио и телевидения в 2022 году за счет собственных средств покрыл понесенные расходы, что составило более 50 тыс. евро. На услугу по стратегическому радиовещанию в средневолновом диапазоне на временно оккупированные территории Украины у Министерства финансов просят выделить 170,13 тыс. евро дополнительных ассигнований из государственного бюджета.