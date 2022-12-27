Литва намерена признать недействительным соглашение с Беларусью о приграничном сотрудничестве

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило соответствующий проект постановления правительства и намерено в ближайшее время внести его на утверждение.

"Это также было бы проявлением политической воли, потому что нынешняя ситуация ненормальна, когда, с одной стороны, действует соглашение о сотрудничестве, а с другой стороны, белорусское правительство заняло конфронтационную позицию как в организации потоков нелегальных мигрантов, так и в непосредственном участии и поддержке российской агрессии. Мы считаем, что наличие такого соглашения становится двусмысленным", - сказал BNS во вторник вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

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Согласно проекту, перестанет действовать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси, подписанное в Вильнюсе 1 июня 2006 года, в котором определены направления приграничного сотрудничества.

Согласно этому документу, Литва и Беларусь договорились о сотрудничестве в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, эффективного использования энергоресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу и т.д.

Литва и Беларусь также договорились об обмене информацией и оказании помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Это соглашение также охватывает сотрудничество в еврорегионах.

По данным МВД, в текущей геополитической ситуации реализация соглашения невозможна и не будет возможна в ближайшее время.

"Сейчас никакого сотрудничества нет. Когда отправляются запросы, обращения к пограничникам Беларуси с просьбой оказать гуманитарную помощь нелегальным мигрантам, обычно это заканчивается тем, что этих мигрантов оттесняют в сторону литовской территории", - сказал BNS вице-министр.

Кроме того, уже после президентских выборов в Беларуси, результаты которых не признает Запад, правительство Литвы приняло протокольное решение о приостановке выплат белорусским партнерам.

"С 2006 года реализуются программы приграничного сотрудничества, финансируемые Европейской комиссией. Они прекращены и не планируются на новый период", - заявил Абрамавичюс.

По его словам, соглашение с Беларусью можно будет возобновить, если там произойдут демократические изменения.

"Если мы будем видеть, что в белорусском правительстве или политическом руководстве происходят какие-то изменения и Беларусь возвращается на путь демократии, мы всегда будем возвращаться к таким договорам, а сейчас даже при договоре практического сотрудничества не происходит. Мы считаем, что договор должен быть денонсирован", - сказал вице-министр.