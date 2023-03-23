Литва может блокировать санкции ЕС в отношении Беларуси

"Мандат - не одобрение никаких договоренностей. Если это останется в тексте, Литва может не одобрить. По крайней мере есть такая позиция, а Литву в Совете ЕС, как известно, представляет президент", – сказала журналистам в парламенте глава правительства Литвы.

На заседании парламентских комитетов европейских дел и иностранных дел 22 марта обсуждалась позиция Литвы перед встречей Совета ЕС, было решено не одобрять никакие компромиссы, которые смягчили бы введенные в отношении Беларуси санкции и сделали бы исключение для поставок белорусских удобрений.

"Мы призываем на встрече Совета ЕС не одобрять новый пакет санкций в отношении Беларуси, пока в него будет включено исключение для попавших под санкции лиц и компаний, связанных с торговлей белорусскими удобрениями", – отметила председатель Комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Комитеты распространили свое заявление среди парламентов стран ЕС, в Совете ЕС, выслали его председателю ЕП и призвали их поддержать позицию Литвы, не одобрять новый пакет санкций в отношении Беларуси, пока в нем есть исключения для продавцов белорусских удобрений.

В заявлении отмечается, что введение этого исключения значительно смягчит санкции ЕС, которые были приняты в отношении белорусского режима за нарушения прав человека, восстановит источник доходов белорусского режима и окажет давление на Литву, которая в целях защиты национальных интересов не может разрешить транзит белорусских удобрений в третьи страны из соображений нацбезопасности.

Моркунайте-Микуленене подчеркнула, что на заседании Совета ЕС важно акцентировать несогласие с компромиссом, который сделает исключение для белорусских олигархов, торгующих удобрениями, даже при включении вопроса нацбезопасности.

"Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, поэтому было бы абсурдом, если демократические страны начнут говорить о смягчении санкций ЕС в отношении режима военного преступника и его сообщника - режима Лукашенко. Поэтому сейчас важно инициировать переговоры об отзыве всех исключений в санкциях, назначенных России и Беларуси", – акцентировал заместитель председателя Комитета иностранных дел парламента Седрюс Сурплис.