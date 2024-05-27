Литва могла бы отправить в Украину солдат для учебных миссий

„Я неоднократно говорил, что шампанское следует пить не тогда, когда принимаем решения что-то дать Украине. Пить шампанское следует тогда, когда эта военная техника или боеприпасы пересекают украинскую границу. Иногда между этими двумя моментами существует большой промежуток времени. Это приводит к огромным потерям, которые несет Украина . Это определяет способность России и дальше развивать свой успех на линии фронта“, - добавил он.

„Сегодня мы действительно очень интенсивно поддерживаем диалог с самими украинцами. Нам очень четко говорят, что сегодня это не наш приоритет. Приоритетом сегодня является то, что мы не получаем обещанного. Мы не получаем вовремя системы ПВО, не получаем вовремя боеприпасы“, - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в понедельник.

По словам Г. Науседы, в Европе пока нет единого мнения относительно размышлений президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке Киева и возможной отправки военных учебных миссий в Украину.

„Литва уже приняла решение о военной миссии. Именно для этой цели в конце прошлого года Сейм одобрил направление ста солдат. Не для войны на фронте, а для целей военной миссии. Если будет достигнут консенсус, и украинцы действительно попросят нас направить необходимых специалистов для военных учебных миссий, мы это сделаем“, - заверил он, подчеркнув, что этот вопрос не является „сегодняшней актуальностью“.

И. Шимоните считает, что решения нужно принимать в коалиции с другими государствами