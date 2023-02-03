Литва мириться не намерена: объявлен ультиматум Австрии из-за россиян

В связи с участием россиян в сессии ПА ОБСЕ 1 февраля обратились к канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру иностранных дел Александру Шалленбергу, председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке, члену Федерального совета Австрии Гюнтеру Ковачу и президенту ПА ОБСЕ Маргарите Седерфельт.

В письме выражена надежда на то, что будут предприняты необходимые действия и членам РФ запретят участвовать в сессии, намеченной на 23–24 феврале в Вене.

Подчеркивается, что сессия пройдет в годовщину вторжения России в Украину, если россияне примут участие в сессии, это, по мнению делегатов, не только пошлет отрицательный сигнал международной общине, но и может расцениваться как провокация.

Нет сомнений в том, что российская делегация участие в сессии использует для распространения пропаганды, лжи и языка ненависти.

Это письмо подписали и представители Литвы в ПА ОБСЕ: председатель Вилия Алекнайте-Абрамикене и члены Лауринас Кащюнас и Гедрюс Сурплис.

Если россиянам выдадут визы, и они приедут на сессию, литовская делегация бойкотирует ее, сказала Delfi Алекнайте-Абрамикене.

"Сегодня у нас есть 81 подпись членов 20 стран, письмо адресовано всем влиятельным членам австрийского правительства и парламента, включая МИД. В письме сказано, почему мы считаем, что участие России невозможно <...>. Если российская делегация примет участие, литовская не сможет присутствовать на сессии", – сказала политик.

Ранее говорили и о том, что не должны в сессии участвовать и представители Беларуси, но о них в письме ничего не сказано.

"Белорусы являются пассивными участниками войны, поскольку они предоставляют свою территорию, однако мы считаем, что главный виновник - Россия, поэтому о ней и говорим. О Беларуси не говорим, даем им возможность подумать об их действии, о том, какое будущее их ждет, если они свяжут себя [с Россией]. Надо нацелиться на основного виновника, я думаю, это справедливо", – сказала Алекнайте-Абрамикене.



"Мы будем ждать их решения. Нам не обязательно нужен ответ, тем более, что обратились члены 20 стран. Но мы ждем их справедливого решения. Тем более, сами австрийские СМИ опасаются, что если приедут россияне, в Вене может разразиться скандал. Почему? По разным причинам: в первую очередь, будут протестующие. Во-вторых, будут какие-то действия, организованные самими россиянами <...>. Третий момент, в день начала сессии пройдет Венский бал, на котором танцуют вальс.

По сведениям австрийских журналистов, не исключено, что какой-то вальс могут станцевать представители крайне правой партии, у которых есть хорошие друзья в Российской Думе, благословившие войну в Украине <...>. Я бы сказала, что поводов для скандала больше чем надо", – сказала она.

Правда, неясно, объявят ли бойкот сессии представители других 19 стран, подписавшие письмо.

"Мы сегодня не можем сказать, кто из них не приедет. Слишком рано решать, – сказала Алекнайте-Абрамикене. – Есть такие аргументы, если мы не едем, мы предоставляем пространство для россиян. Или, если нас не будет, некому будет высказать аргументы против войны России".

Но, по словам Алекнайте-Абрамикене, Россия от своих империалистических замашек не отказывается, свое поведение не меняет и на это пора отвечать не словами, а делами.

"Нужны какие-то серьезные действия. Россияне привыкли, что их ругают. Особенно привыкли лгать – вводить в заблуждение, создавать ложные аргументы. Наши слова для них как для гуся вода <...>. Если мы их впускаем, они становятся легитимной стороной диалога", - заметила политик.

"Несмотря на свои связи, австрийцы должны принять решение и не давать визы, чтобы избежать скандала", – подчеркнула она.

По ее сведениям, визы на ПА ОБСЕ просят около 20 российских депутатов и еще 40 других лиц – советников, "так называемых журналистов".