Литва, Латвия и Эстония готовят оборонное соглашение Балтийских государств

Документ должен быть ратифицирован национальными парламентами после межведомственных переговоров.
По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, он и его коллеги из стран Балтии договорились о дальнейшей координации действий, чтобы это соглашение могло быть подписано в ближайшее время.
"Мы все понимаем важность оказания быстрой и бесперебойной военной помощи друг другу в мирное время, во время кризисов и конфликтов. Сегодня мы сделали важный шаг к более тесному сотрудничеству в сфере обороны", - цитируется Анушаускас в сообщении министерства.
Министры, собравшиеся на острове Сааремаа, подписали коммюнике о сотрудничестве, в котором также подчеркнули единодушное понимание российской угрозы, стремление сплотить силы в форматах НАТО и ЕС для помощи Украине.
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