Литва купит у Финляндии два военных патрульных корабля

"Финляндия понимает необходимость этих кораблей Литве, поэтому переговоры идут очень быстро. Договор купли-продажи мы планируем подписать еще до конца этого месяца", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Патрульные корабли усилят оборону, позволят ВС Литвы более эффективно действовать в Куршском заливе, увеличат боеготовность пограничных сил Литвы, сменят устаревшую технику.
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