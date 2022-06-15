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Литва подписала с Финляндией соглашение о намерениях закупить два военных патрульных корабля, сообщило Министерство обороны Литвы в среду.
Литва купит у Финляндии два военных патрульных корабля
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Финляндия понимает необходимость этих кораблей Литве, поэтому переговоры идут очень быстро. Договор купли-продажи мы планируем подписать еще до конца этого месяца", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Патрульные корабли усилят оборону, позволят ВС Литвы более эффективно действовать в Куршском заливе, увеличат боеготовность пограничных сил Литвы, сменят устаревшую технику.

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