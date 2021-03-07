Литва и Украины сформируют рабочую группу по БелАЭС

Об этом договорено на встрече министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса в Украине с министром этой страны Юрием Витренко, сообщило Министерство энергетики.

"БелАЭС - это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", - сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

Он подчеркнул, что важно не торговать небезопасной электроэнергией из Беларуси, чтобы это было необходимым условием для остановки строительства второго энергоблока БелАЭС.

Д. Крейвис на этой неделе сказал, что о блокаде БелАЭС в ближайшее время намерен поговорить с представителями правительств Украины, Польши и Латвии.