aA
Министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС (БелАЭС), импорте электроэнергии из России, наблюдавшихся и анализировавшихcя потоках поставок электроэнергии.
Литва и Украины сформируют рабочую группу по БелАЭС
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом договорено на встрече министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса в Украине с министром этой страны Юрием Витренко, сообщило Министерство энергетики.

"БелАЭС - это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", - сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

Статьи по теме:
Безопасность БелАЭС: эксперты оценили выполнение рекомендаций ЕС  (29)
Президент Литвы призывает ЕС сообща бойкотировать электроэнергию с БелАЭС  (28)

Он подчеркнул, что важно не торговать небезопасной электроэнергией из Беларуси, чтобы это было необходимым условием для остановки строительства второго энергоблока БелАЭС.

Д. Крейвис на этой неделе сказал, что о блокаде БелАЭС в ближайшее время намерен поговорить с представителями правительств Украины, Польши и Латвии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Разведка: БелАЭС – риск для безопасности Литвы (23)

Белорусская АЭС в Островце создает большой риск для...

Президент Литвы надеется, что удастся не допустить попадания на рынок электроэнергии с БелАЭС (39)

Президент Литвы надеется, что трем странам Балтии...

TOP новостей

Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas

Путешественникам приходится тратиться из-за тестов на коронавирус: цены в частных лабораториях поражают (7)

Прибывающие в Литву могут пройти тест на коронавирус в...

Эпидемия и вакцина: выбирая надежного спутника (198)

В случае катаклизма лучше выбирать надежных спутников....

Коронавирус в Литве: 390 новых случаев, 6 человек скончались (4)

Департамент статистики Литвы публикует свежую...

Klaipėdiečiai pajūryje Klaipėdiečiai pajūryje Klaipėdiečiai pajūryje

У Голландского колпака - толпы клайпедчан: машины припаркованы прямо на обочине

Удивительной красоты природный памятник в Клайпедском...

Auksė Mickienė

Профессор о распространении вируса в Литве: ситуацию нельзя назвать ни хорошей, ни оптимистичной (112)

Общая ситуация с коронавирусом в Литве вызывает...