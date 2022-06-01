Страна купит такой беспилотный летательный аппарат и другое оборудование на деньги, собранные жителями в рамках инициативы Laisves TV, чтобы передать его Украине, которая борется с российским вторжением, а также сама рассматривает возможность покупки беспилотной системы.

Протокол о намерениях приобрести турецкие вооружения подписали вице-министр обороны Вилюс Семешка и глава Агентства оборонной промышленности Турции.

"Мы подписали соглашение. Это означает зеленый свет для дальнейших приобретений на политическом уровне", - сказал BNS Семешка.

В четверг он встретится с главой компании по производству дронов "Байрактар".