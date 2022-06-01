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Представители Литвы и Турции в среду подписали в Анкаре соглашение, позволяющее Литве покупать боевые дроны "Байрактар".
Bayraktar
Bayraktar
© AFP / Scanpix

Страна купит такой беспилотный летательный аппарат и другое оборудование на деньги, собранные жителями в рамках инициативы Laisves TV, чтобы передать его Украине, которая борется с российским вторжением, а также сама рассматривает возможность покупки беспилотной системы.

Протокол о намерениях приобрести турецкие вооружения подписали вице-министр обороны Вилюс Семешка и глава Агентства оборонной промышленности Турции.

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"Мы подписали соглашение. Это означает зеленый свет для дальнейших приобретений на политическом уровне", - сказал BNS Семешка.

В четверг он встретится с главой компании по производству дронов "Байрактар".

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