Литва и США подписали соглашение о безопасности поставок товаров и услуг в сфере обороны

Как сообщило Минобороны, во время встреч с заместителем министра обороны США Уильямом ЛаПланте и директором Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США Джеймсом Хершем, замминистра заверили, что Вашингтон понимает ситуацию с безопасностью в Литве и поэтому прилагает все усилия для быстрого обеспечения реализации проектов по закупкам и своевременной поставки необходимого вооружения и техники в Литву.

"Данное соглашение поможет Литве и впредь оставаться в приоритетах правительства США при принятии решений о продаже вооружения и техники. Это особенно актуально сейчас, когда из-за войны в Украине, агрессивного поведения Китая, последних событий в Израиле спрос на оружие и технику во всем мире растет, а предложение еще не налажено должным образом. Литве важно иметь еще одно подтверждение того, что, в случае необходимости, неотложные и критические нужды обороны будут быстро и эффективно обеспечены", – заявила замминистра в пресс-релизе Минобороны.