Литва и США подписали соглашение о безопасности поставок товаров и услуг в сфере обороны

 
ELTA
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Himars
Himars
ФОТО: Reuters / Scanpix

Литва и Соединенные Штаты Америки (США) подписали двустороннее соглашение о безопасности поставок товаров и услуг в сфере обороны. Как сообщает Министерство национальной обороны Литвы (Минобороны), страны обязались поддерживать друг друга и обеспечивать критически важные потребности в сфере обороны.

Соглашение было подписано на прошлой неделе, 27 октября, во время визита заместителя министра национальной обороны Греты Моники Тучкуте в Вашингтон.

Как сообщило Минобороны, во время встреч с заместителем министра обороны США Уильямом ЛаПланте и директором Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США Джеймсом Хершем, замминистра заверили, что Вашингтон понимает ситуацию с безопасностью в Литве и поэтому прилагает все усилия для быстрого обеспечения реализации проектов по закупкам и своевременной поставки необходимого вооружения и техники в Литву.

"Данное соглашение поможет Литве и впредь оставаться в приоритетах правительства США при принятии решений о продаже вооружения и техники. Это особенно актуально сейчас, когда из-за войны в Украине, агрессивного поведения Китая, последних событий в Израиле спрос на оружие и технику во всем мире растет, а предложение еще не налажено должным образом. Литве важно иметь еще одно подтверждение того, что, в случае необходимости, неотложные и критические нужды обороны будут быстро и эффективно обеспечены", – заявила замминистра в пресс-релизе Минобороны.

В настоящее время только лишь с Соединенными Штатами Литва реализует более 60 проектов по закупкам. Фонды помощи США, ежегодно выделяемые Литве и другим странам Балтии, дополнительно способствуют более быстрому развитию обороноспособности Литвы.

До конца этого года Литва и США подпишут соглашение о закупке ракет AMRAAM.

Ранее с американцами было заключено соглашение о закупке артиллерийских систем HIMARS, контракты на закупку бронированных внедорожников JLTV, вертолетов Black Hawk и беспилотников Switchblade. Кроме того, Литва уже много лет закупает у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различное оборудование связи.

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