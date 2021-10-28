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В новом выпуске "Delfi. Главное": в этом году Литва и Россия отмечают 30 установления дипломатических отношений. 29 июля 1991 года в Москве был подписан Договор об основах межгосударственных отношений между Литовской Республикой и Российской Федерацией (в то время Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, РСФСР).

Этим договором Российская Федерация признала восстановление независимости Литвы, и обе стороны договорились развивать двусторонние отношения на основе дружбы, добрососедства, равенства и взаимной выгоды, в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Договором, который подписали председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис и президент РСФСР Борис Ельцин, признано независимое демократическое Литовское государство. Литва и Россия установили дипломатические отношения 9 октября 1991 г.

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Сейчас отношения между двумя странами вряд ли можно назвать хорошими, но возможны ли добрососедские отношения между нашими государствами? Под таким вопросом в эти дни в Вильнюсе проходит международная конференция под патронатом президентской администрации Литвы.

А в студии и Delfi и по удаленной связи участники конференции: бывший временный поверенный в делах Литовской Республики в Москве, подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Эгидиюс Бичкаускас, советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин, российский дипломат и российский журналист, обозреватель Константин Эггерт.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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