Этим договором Российская Федерация признала восстановление независимости Литвы, и обе стороны договорились развивать двусторонние отношения на основе дружбы, добрососедства, равенства и взаимной выгоды, в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Договором, который подписали председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис и президент РСФСР Борис Ельцин, признано независимое демократическое Литовское государство. Литва и Россия установили дипломатические отношения 9 октября 1991 г.

Сейчас отношения между двумя странами вряд ли можно назвать хорошими, но возможны ли добрососедские отношения между нашими государствами? Под таким вопросом в эти дни в Вильнюсе проходит международная конференция под патронатом президентской администрации Литвы.

А в студии и Delfi и по удаленной связи участники конференции: бывший временный поверенный в делах Литовской Республики в Москве, подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Эгидиюс Бичкаускас, советский диссидент, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин, российский дипломат и российский журналист, обозреватель Константин Эггерт.

Ведущий - Дмитрий Семенов.