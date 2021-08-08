aA
Премьер-министры Литвы и Польши Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали Евросоюз расширить санкции в отношении Беларуси в свете кризиса с мигрантами на белорусско-литовской границе.
Mateuszas Morawieckis,Ingrida Šimonytė (Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.)
Mateuszas Morawieckis,Ingrida Šimonytė (Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.)
© ELTA

Вильнюс и Варшава осудили превращение режимом Александра Лукашенко нелегальной миграции в "оружие с целью политического давления на ЕС и его отдельные государства", говорится в совместном заявлении глав правительство двух стран, опубликованном в пятницу, 6 августа. Необходимо дать быстрый и решительный ответ всем причастным к организации контрабанды нелегальных мигрантов, в том числе посредством расширения ограничительных мер в отношении белорусского режима, указано в документе.

Статьи по теме:
От минских магазинов потребовали убрать "с лучших полок" товары из Литвы  (67)
Глава МИД: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен  (118)

Литва и Польша вместе с другими государствами - участниками Евросоюза борются с этой гибридной угрозой и делают все для сохранения целостности восточной границы ЕС, подчеркивается в документе. Вильнюс и Варшава призвали Брюссель прибегнуть к любым находящимся в его распоряжении средствам с целью закрыть новый маршрут нелегальной миграции. Подобное поведение официального Минска вновь демонстрирует "цинизм белорусского режима", указано далее.

Латвия: 28 задержанных нелегалов на границе с Беларусью


Между тем Латвия вслед за Литвой столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Со 2 августа латвийские пограничники задержали 28 человек за незаконное пересечение границы с белорусской стороны, сообщило информагентство BNS со ссылкой на государственную пограничную охрану. Мигранты помещены в центры размещения.

ЕС готовит чрезвычайное заседание глав МВД


Евросоюз готовит чрезвычайное заседание министров внутренних дел стран ЕС в связи с ситуацией у своих границ с Беларусью, пишет агентство dpa со ссылкой на неназванного собеседника из дипломатических кругов. Встреча в видео формате с обсуждением конкретных мер по защите границы ожидается 18 августа, в ней примут участие представители полицейской службы Европейского Союза (Европол) и европейской пограничной службы Frontex.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы


В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации.

По данным МВД Литвы, с начала 2021 года около 4000 мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Среди таких мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. В начале августа полеты из Ирака в Минск были приостановлены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Aliaksandras Lukašenka Arvydas Pocius

С Лукашенко шутить нельзя: необходимо рассматривать и худшие сценарии (46)

Призыв Александра Лукашенко усилить охрану границы...

Aliaksandras Lukašenka

Марюс Лауринавичюс: это не белорусская, а российская гибридная война против Литвы "То, что сделал Лукашенко, открывает путь даже к военным столкновениям" (135)

Рукотворный кризис с мигрантами на...

Можно ли ограничивать не привитых жителей в праве на определенные виды работ, посещение учреждений или мероприятий? (99)

Для того чтобы ответить на этот простой вопрос,...

Ekskursija Pramoninis Naujamiestis Kuro aparatūros gamykla

Виктор Воронцов. Почему не надо плакать по умершим советским предприятиям (82)

В 9-10 классах школы номер 10 в городе Калининграде мы...

Minsko parduotuvės

От минских магазинов потребовали убрать "с лучших полок" товары из Литвы (67)

Глава Минского горисполкома обещал "принять меры", если...