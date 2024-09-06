2024.09.06 09:17

Литва и Польша начали работу над совместным логистическим центром боеприпасов HIMARS

 
Жигимантас Шилобритас
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа
ФОТО: lrp.lt

Президент Гитанас Науседа утверждает, что ведомства обеих стран уже начали переговоры о создании совместного регионального логистического центра боеприпасов HIMARS. По его словам, совместный логистический центр остается целевым синергетическим проектом, который необходимо развивать.

„Насколько мне известно, институты обеих стран уже начали работу по этому вопросу, и я надеюсь, что это действительно может стать еще одним примером дружбы и сотрудничества между Литвой и Польшей“, - сказал Г. Науседа журналистам после состоявшегося в Польше Форума оборонной промышленности.

„Действительно, такой разговор состоялся во время моего прошлого визита. Потому что обе страны, и Польша, и Литва, имеют в своих военных планах приобретение систем HIMARS. Насколько я знаю, какая-то часть HIMARS уже доставлена в Польшу, мы еще ждем, но она у нас будет в ближайшим году. Поэтому было бы действительно целесообразно добиваться синергии, создавать региональный центр, который мы могли бы использовать“, - сказал глава страны, отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой.

Глава Польши подчеркнул, что эта тема прорабатывается, но реализация такого проекта может занять время, поскольку поставки артиллерийских систем только начались. А. Дуда подчеркнул, что Литва и Польша продолжат стремиться к тесному сотрудничеству в сфере безопасности ввиду общих интересов.

„Тема, конечно, жива и ее реализация продолжается. Поставки систем HIMARS действительно только начались. Хочу напомнить, что Польша заказала более 500 единиц. И это очень долгосрочный процесс, но, конечно, сотрудничество Польши и Литвы в этом плане будет развиваться“, - сказал А. Дуда.

„Я говорю без сомнений – у нас есть общие интересы безопасности“, - подчеркнул он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии