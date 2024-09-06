Литва и Польша начали работу над совместным логистическим центром боеприпасов HIMARS

„Насколько мне известно, институты обеих стран уже начали работу по этому вопросу, и я надеюсь, что это действительно может стать еще одним примером дружбы и сотрудничества между Литвой и Польшей“, - сказал Г. Науседа журналистам после состоявшегося в Польше Форума оборонной промышленности.
„Действительно, такой разговор состоялся во время моего прошлого визита. Потому что обе страны, и Польша, и Литва, имеют в своих военных планах приобретение систем HIMARS. Насколько я знаю, какая-то часть HIMARS уже доставлена в Польшу, мы еще ждем, но она у нас будет в ближайшим году. Поэтому было бы действительно целесообразно добиваться синергии, создавать региональный центр, который мы могли бы использовать“, - сказал глава страны, отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой.
Глава Польши подчеркнул, что эта тема прорабатывается, но реализация такого проекта может занять время, поскольку поставки артиллерийских систем только начались. А. Дуда подчеркнул, что Литва и Польша продолжат стремиться к тесному сотрудничеству в сфере безопасности ввиду общих интересов.
„Тема, конечно, жива и ее реализация продолжается. Поставки систем HIMARS действительно только начались. Хочу напомнить, что Польша заказала более 500 единиц. И это очень долгосрочный процесс, но, конечно, сотрудничество Польши и Литвы в этом плане будет развиваться“, - сказал А. Дуда.
„Я говорю без сомнений – у нас есть общие интересы безопасности“, - подчеркнул он.