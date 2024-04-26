Литва и Польша могли бы создать региональный логистический центр боеприпасов HIMARS

"Мы говорили о возможном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Как известно, наш южный сосед – Республика Польша, действительно является примером того, как надо реагировать на геополитические риски, возникающие вокруг нас. А ваш пример — 4 проц. ВВП на финансирование обороны – действительно вдохновляет всех нас", – заявил Г. Науседа журналистам в пятницу во время военных учений, проходящих в Дирмишкес.
Г. Науседа отметил, что сейчас в Литве широко обсуждается тема увеличения финансирования национальной обороны. Назвав в качестве примера Польшу, президент подчеркнул, что Вильнюс и Варшава в этой сфере могут сотрудничать еще более тесно.
"Мы конкретно говорили о системах HIMARS, поскольку и Литва, и Польша намерены приобрести эти системы. Уже приобретены, но планируется в будущем приобрести еще. Особенно учитывая то, что у Польши есть планы по производству боеприпасов, мы хотели бы сотрудничать. И мое предложение было именно в этом направлении – создание регионального логистического центра", – сказал президент.
"Несомненно, если бы были совместные закупки ракет, мы могли бы участвовать в совместных закупках. Это стало бы очень конкретным примером того, как наши тесные связи военного сотрудничества могут быть перенесены в новые области", – сказал он.
По его словам, Г. Науседа, наблюдавший вместе с президентом Польши Анджеем Дудой за тактическими учениями литовских и польских солдат на уровне международной бригады "Храбрый грифон 24-II", выразил удовлетворение, по его словам, идеальным двусторонним отношениям.
"Возможно, это действительно образцовые отношения между соседними государствами, чему мы можем только порадоваться. Сегодня, когда есть враги, стратегические враги и всевозможные другие соперники, такие прекрасные, возможно, это прозвучит вызывающе, но я бы сказал, идеальные отношения между Литвой и Польшей действительно демонстрируют близость наших народов", – сказал Г. Науседа.
В пятницу на подступах к Сувалкскому коридору начались литовско-польские военные учения "Brave Griffin 24-II ".